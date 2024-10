Kelly Osbourne elárulta, hogyan szerzik meg a hollywoodi sztárok az illegális drogokat

A 39 éves Kelly Osbourne, Sharon Osbourne tévéműsorvezető lánya elárulta, hogy Tinseltownban mindenki tudja, hogy az A-listás sztárok gyakorlatilag bármilyen drogot beszerezhetnek orvosoktól, segítőktől és rehabilitációs központoktól, akik boldogan biztosítanak számukra drogot, kérdés nélkül, még akkor is, ha ezek a szerek akár halált is okozhatnak. Kelly azt is elmondta, hogy 13 éves korában sikerült hozzájutnia a Vicodin és Oxycodone nevű, addiktív fájdalomcsillapítókhoz — és a helyi gyógyszertárakban ki is váltotta a recepteket — anélkül, hogy bárki észrevette volna, hogy még csak gyerek.

Kelly Osbourne szerint az A-listás sztárok gyakorlatilag bárhol illegális gyógyszerekhez, drogokhoz tudnak jutni

Forrás: CBS via Getty Images

Kelly Osbourne elárulta, hogyan lehet droghoz jutni Hollywoodban

Öt embert — köztük egy engedéllyel rendelkező orvost, egy állítólagos drogdílert és egy személyi asszisztenst — vádoltak meg Matthew halálával kapcsolatban, akit tavaly a jacuzzijában, arccal lefelé lebegve találtak meg, miután túladagolta a ketamint. Közben a Fashion Police egykori sztárja bevallotta, hogy évekig küzdött a rehabilitációval.

Ez valami, amivel életem végéig harcolni fogok

— mondta Kelly. „Soha nem lesz könnyű.”

Kelly Osbourne: "Nem gondoltam, hogy 35 évesen életben leszek"

A rocklegenda, Ozzy Osbourne lánya rendkívül kicsapongó életet élt, kábítószer és alkoholfüggősége rengeteg szenvedést okozott neki. Kelly többször is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a függőség a génjeiben van, ezért képtelen teljesen leküzdeni azt. Kelly Osbourneal kapcsolatos hírek többnyire botrányaitól és függőségétől voltak hangosak, éppen ezért örültek a rajongók is, amikor 2020-ban eldöntötte, hogy teljes életmódváltásba kezd és átalakítja testét.