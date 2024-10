Leonardo DiCaprio lebukott: barátnője helyett egy ismert színésznővel ölelkezett

Leonardo DiCaprio vasárnap este egy New York-i szórakozóhelyen bújt össze Teyana Taylorral - mindössze néhány órával azután, hogy a filmsztár vacsorázni vitte barátnőjét, Vittoria Cerettit. Egy forrás a Page Sixnek elmondta, hogy a 49 éves DiCaprio a 33 éves színésznővel a manhattani The Stafford Roomban találkozott, egy baráti társasággal buliztak. A 26 éves Ceretti, aki 2023 nyara óta jár DiCaprióval nem ment el az eseményre. Az informátor arról számolt be, hogy Leo a barátnője nélkül is nagyon jól érezte magát, Taylorral hamar összemelegedtek.

Leonardo DiCaprio és Teyana Taylor nagyon összemelegedtek.

Forrás: WireImage/Emma McIntyre

„Nagyon szorosan, összeölelkezve táncoltak” - mondta az iparági bennfentes, hozzátéve, hogy rengeteget nevettek együtt. „Egész este együtt lógtak, bebújtak egy sarokba."

Annak ellenére, hogy DiCaprio „flörtölős” hangulatban volt, valószínűleg nem csalta meg Cerettit, azt konkrétan senki sem látta, hogy csókolóztak volna - az viszont biztos, hogy hajnali 3 óra után együtt hagyták el a helyszínt.

Teyana Taylor, DiCaprio és Vittoria Ceretti képviselői egyelőre nem válaszoltak a sajtó megkeresésére.

Leonardo DiCaprio barátnője nem féltékeny

Úgy tűnik azonban, hogy az olasz modellt nem nagyon foglalkoztatják a vasárnap este történtek, egyes források szerint Teyana és Vittoria nagyon jó barátok. Nemrég még együtt voltak a Victoria's Secret Fashion Show utáni buliban, Ceretti először vonulhatott a fehérneműmárka kifutóján.

Teyana Taylor

Forrás: AFP