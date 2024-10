Tragédia: 31 éves korában váratlanul elhunyt a One Directon énekese, Liam Payne

A One Direction egykori énekese, Liam Payne szerda este hunyt el. Több szemtanú is arról számolt be, hogy az énekes a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel 3. emeletén lévő szobájából zuhant ki az épület teraszára. Azt nem tudni, hogy szándékosan vetett véget az életének vagy véletlen baleset történt-e.

Liam Payne, a One Direction egykori énekesne csak 31 éves volt.

Forrás: https://www.instagram.com/liampayne/

A TMZ hozzájutott egy fotóhoz, amelyen Liam holtteste látható, a közelben asztalok és székek állnak. Jól látszottak az énekes tetoválásai, ezek segítettek a szemtanúk jelentéseinek megerősítésében. A lap úgy tudja, a tragédia nem sokkal 5 óra után történt, ez megelőzően Liam a szálloda halljában őrjöngött. Teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, összetörte a laptopját. A személyzetnek vissza kellett kísérnie a szobájába.

Liam Payne nemrég Argentínában járt egykori zenésztársa, Niall Horan koncertjén, úgy tudni, itt újra összejöttek a One Direction tagja. Liam mindössze 16 éves volt, amikor csatlakozott a One Directionhöz, a csapat a világ egyik legismertebb fiúbandájává vált, miután 2010-ben elindultak a brit X Factorban. A banda - melynek fő dalszerzője Payne volt - végül 2015-ben feloszlott. Liam 2021 júniusában beszélt arról, hogy egy időben, amikor a One Direction turnézott, alkohol- és gyógyszerfüggőséggel küzdött, és a dolgok annyira elfajultak, hogy már nem akart élni.

A One Direction angol-ír popegyüttes (Liam Payne balra) a 2015-ös Billboard Music Awards díjátadón Las Vegasban.

Forrás: AFP

Liam Payne magánéletében nem volt minden rendben

A hét elején arról szóltak a hírek, hogy Liam Payne kapcsolatában is zűrök voltak. Volt menyasszonya, Maya Henry azt állította, hogy a férfi elhagyta őt, miután arra kérte, hogy abortusznak vesse alá magát. Egyelőre nem világos, hogy ez váltotta-e ki a szállodában tanúsított kiszámíthatatlan viselkedését.