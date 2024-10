Soha nem látott fotók kerültek elő Lisa Marie Presley ikerlányairól: 16 évesek lettek

Szabó Kíra

Miközben édesanyja posztumusz memoárja, a From Here to the Great Unknown megjelenésére készülnek — amelynek befejezésében Riley is segített —, a Daisy Jones & the Six című sorozat színésznője egy másik fontos eseményt is megünnepelt: legfiatalabb húgai, Harper és Finley 16. születésnapját. Lisa Marie Presley négy gyermek édesanyja volt.