Riley Keough fejezte be anyja, Lisa Marie Presley memoárját: fájdalmasnak és keserédes éli meg

Lisa Marie Presley mindössze 4 napos volt, amikor bemutatkozott a világnak, édesanyja, Priscilla Presley rózsaszínű karjaiban, miközben édesapja, a rock and roll legenda Elvis Presley tolta őket egy kerekesszékben, miközben egy memphisi kórházból távozott. Odakint rajongók tömegei tolongtak, hogy megpillanthassák Elvis lányát. Innentől kezdve a közvélemény érdeklődése Lisa Marie élete iránt — a diadaloktól a magánéleti küzdelmekig — nem lankadt egészen addig, amíg 2023-ban, 54 éves korában meg nem halt.

Lisa Marie Presley életét születésétől haláláig nagy érdeklődés övezte

Forrás: Elvis Presley with Wife and Newborn Daughter/father:CB2

Lisa Marie Presley halála után a lánya, Riley Keough befejezte anyja emlékiratát

Miközben a gyászával küzdött, Riley — Lisa Marie hagyatékának kizárólagos vagyonkezelője és a család Graceland nevű otthonának tulajdonosa — meghallgatta az édesanyja által rögzített emlékeket tartalmazó kazettákat. Az eredmény a From Here to the Great Unknown (Innen a nagy ismeretlenbe) című könyv lett, amely október 8-án jelent meg.

„Mivel a volt, állandóan beszéltek róla, vitatkoztak róla és boncolgatták. Amit az emlékirataiban szeretett volna elérni, és remélem, hogy én is megtettem a befejezésével, az az, hogy a magazinok cikkei alapján anyámról, Elvis Presley lányáról alkotott elképzelés mögött felfedjem, hogy ki is volt ő valójában. Háromdimenziós emberré tenni őt: a legjobb anya, vad gyerek, ádáz barát, alulértékelt művész, őszinte, vicces, traumatizált, vidám, gyászoló, mindaz, ami figyelemre méltó élete során volt. Olyan módon akarok hangot adni anyámnak, ahogy életében senki” — mesélte exkluzív interjúban Riley a PEOPLE-nak.

Forrás: FilmMagic/ELLE's 24th Annual Women in Hollywood Celebration - Arrivals

Ehhez Riley meghallgatta azokat a kazettákat, amelyeken anyja beszél Elvisről, romantikus kapcsolatairól, az anyaságról, fia, Benjamin haláláról és unokája, Riley kétéves kislánya, Tupelo megváltó születéséről.

„A felvételek elképesztő képet adnak erős természetéről, arról, aki ő valójában volt. A naptól és a hangulatától függően hangzik bezárkózottnak vagy szórakozottnak, sebezhetőnek és nyitottnak vagy bosszúsnak és zárkózottnak, reménykedőnek, dühösnek, mindennek” — mondta Riley az édesanyjáról.