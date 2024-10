Macskafogó: 38 éve rajongunk a macskamaffiáért – Íme néhány titok az animációs filmről

1986. október 2-án mutatták be Magyarországon a Macskafogó című animációs filmet, amely azóta is a műfaj egyik legmeghatározóbb alkotásáva. A Ternovszky Béla rendezésében készült film nemcsak a magyar közönséget hódította meg, hanem nemzetközi szinten is elismerést aratott. Az egyedi humorával, karaktereivel és felejthetetlen jeleneteivel a Macskafogó 38 évvel a premierje után is a magyar kultúra része maradt, generációkat szórakoztatva és idézve meg újra és újra.

Macskafogó- 38 éve mutatták be a kultfilmet

Macskafogó: Grabowsky bevetésen

A Macskafogó egy sajátos paródia, amely ügyesen keveri a krimi, a sci-fi és az akciófilmek elemeit. A történet központjában az örök ellentét áll: a macskák és egerek harca. A film egy alternatív világban játszódik, ahol az egerek civilizált és fejlett társadalmat hoztak létre, míg a macskák erőszakos bűnözőkként terrorizálják őket. A macskák célja, hogy végleg leszámoljanak az egerekkel, és ehhez egy "macskafogó" nevű gépet akarnak bevetni. Az egerek reménye egy titokzatos ügynök, Grabowsky, akinek az a feladata, hogy meghiúsítsa a macskák tervét.

A film erőssége nemcsak a humorban rejlik, hanem az izgalmas és fordulatos történetben, amely tele van utalásokkal és szatirikus elemekkel, amelyek a kémfilmek és a nagy hollywoodi produkciók világát idézik meg. A karakterek egytől egyig emlékezetesek, az egerek bátorságától és ügyességétől kezdve a macskák fenyegető, abszurdan vicces viselkedéséig.

Jöjjön közelebb Safranek!

Állítólag minden egy dallal kezdődött, a filmet ugyanis megelőzte a Négy gengszter című dal, amely eredeti verziója egy amerikai produkció számára készült. A dal jogaiért tízezer dollárt kellett kifizetni, mondjuk megérte, hiszen hatalmas sláger lett, még úgy is, hogy a forgalmazó az amerikai verzióból kivágta. A film a Pannónia Filmstúdióban készült, amely akkoriban Magyarország vezető animációs stúdiója volt. A Macskafogó sikerének egyik titka az, hogy az alkotók a nyugati filmek és popkultúra elemeit ötvözték a hazai humorral és társadalomkritikával. A párbeszédek tele vannak humorral, amelyek nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek számára is élvezhetővé teszik a filmet.

Mr. Teufel: Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét! Safranek: Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él.

A filmben zseniális szinkronszínészek dolgoztak, akik nagyszerű alakításukkal tökéletesítették a film hangulatát. A magyar szinkron különösen hozzájárult a karakterek egyediségéhez, olyan nagy nevekkel, mint Sinkó László (Grabowsky), Benedek Miklós (Teufel) , Haumann Péter (Safranek) és Körmendi János (Gatto).