Hova tűnt?

Azt már a sikerévekben is egyértelművé tette a nyilatkozataival, hogy nem igazán érdekli a minél nagyobb siker és a minél több pénz. Arra sem volt hajlandó, hogy elköltözzön Franciaországból, így a hollywoodi karrier sem lehetett opció – A Da Vinci-kódot is azért vállalta el, mert nagyrészt Franciaországban forgatták. A 2010-es években egyre kevesebb mozifilmben bukkant fel, az utolsó, nemzetközileg is nagyobb figyelmet kapó főszerepét a 2013-as Tajtékos napokban játszotta. A magyar mozikban legutóbb már több mint öt éve láthattuk őt a Csak a baj van veled! mellékszerepében, és 2019 óta semmilyen filmet nem vállalt el, csupán egy szinkronszerep fért be neki a Nina és a sündisznó átka révén. A leállás oka magánéleti: Audrey Tautou úgy érezte, hogy le kell lassítania kicsit, az állandó filmezés túlságosan mókuskerékké teszi a mindennapjait. Nem mellesleg pedig 2018-ban örökbe fogadott egy kislányt, akivel minél több időt szeretne tölteni. De a visszavonulás nem végleges: az idei év elején például a francia színpadokra visszatért már egy zenés történelmi darab főszereplőjeként.