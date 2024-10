Elhunyt Madonna öccse 63 évesen: Christopher Ciccone halálának okát nem közölték

Christopher Ciccone egész pályafutása során tervezőként, művészként és rendezőként dolgozott, koncertturnékat szervezett és klipeket rendezett, emellett belsőépítészként és bútortervezőként is tevékenykedett. „Rendkívül tehetséges ember volt, gonosz humorérzékkel" - mondta egy barátja. Madonna öccse 63 évesen hunyt el.

Madonna öccse 63 évesen hunyt el

Forrás: Getty Images

Elhunyt Madonna öccse, Christopher Ciccone

A testvérei közül egykor Christopher Ciccone állt a legközelebb Madonnához. Karrierjét Madonna asszisztenseként, öltöztetőjeként, stylistjaként és művészeti vezetőjeként kezdte. Madonna és Christopher együtt nőttek fel Michiganben, és együtt tanultak táncolni, aztán Christopher követte Madonnát New Yorkba is. Christopher volt Madonna személyi asszisztense és öltöztetője, belsőépítésze és a világ körüli turnéinak művészeti vezetője volt. De a testvérek kapcsolata nem volt problémáktól mentes. Miután Christopher írt egy botránykönyvet a nővérével való kapcsolatáról, a testvérek eltávolodtak egymástól. Testvéreihez hasonlóan ő is küzdött alkohol- és drogproblémákkal - Madonna fizette az elvonókúráit.

Madonna és ő 2012-re kibékültek, ezt állította lgalábbis Christopher egy interjúban. „Tartjuk egymással a kapcsolatot, bár már régóta nem láttam őt. Újra testvérek vagyunk. Nem dolgozom neki, és jobb is így" - mondta Madonna öccse. Christopher Ciccone 63 évesen távozott az élők sorából, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy mi okozta a férfi halálát.