Hírességek, aki azonnal Sallai Nóra segítségére siettek

Szeptember 27-én szenvedett súlyos balesetet Sallai Nóra és kisfia Alsónémedinél. A színésztársai, ahogy megtudták a tragikus hírt, arra kértek mindenkit, hogy aki tud, adjon vért a Jóban Rosszban egykori színésznőjének. Nóra életéért küzdenek az orvosok, műtétek sora vár rá.

Sallai Nóra még mindig élet és halál között

Forrás: TV2

Sallai Nóra részére irányított véradást szerveztek

Október 4-re összejött a szükséges vér Sallai Nóra számára. „Sokkal többen jöttek el, mint amennyi vérre szüksége lehet Sallai Nórának. Ami nagyon jó hír, fantasztikus érzés megtapasztalni ezt az országos szintű összefogást. A támogatott beteg, Sallai Nóra részére létrehoztunk egy virtuális készletet, biztosított az ellátása, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kórházzal, ahol ápolják” - nyilatkozta a Borsnak az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese, Dr. Nagy Sándor.

Számtalan híresség is Sallai Nóra segítségére sietett

Molnár Andi ismeretlenül sem tétovázott

A táncosnő Molnár Andi, bár személyesen nem ismeri Nórát, egy percig sem habozott és elment az irányított véradásra. „Sajnos én nem ismertem Sallai Nórát, de láttam a felhívást és a segítő szándék vezérelt. Rendszeres véradóként pontosan tudtam, hogy mik a feltételei az irányított véradásnak. Akinek van lehetősége, menjen el irányított véradásra. Kéméndi Sallai Nórának nagy szüksége van vérre” - nyilatkozta Andi.

Mága Zoltán rendszeres véradó

„Mága Zoltán hegedűművész azon művészek egyike, aki küldetéstudatát előtérben tartva képviseli a magyar kulturális tradíciókat, és erősíti a magyarságról kialakult pozitív képet, valamint ő az, akit a Szeretet Hegedűsének is neveznek. Nem hiába. Rendszeres véradó is, aki a Karolina úti vérellátó intézetünket tegnap irányított véradási szándéka miatt kereste fel, hogy ezzel is segítse a súlyos autóbalesetet szenvedett színésznő életmentését” - tette közzé a Facebookon az Országos Vérellátó Szolgálat, Mága Zoltán pedig saját oldalán írt arról, hogy most az ima mellett a cselekedet is fontos és arra biztatta ismerőseit, hogy véradással segítsék a bajbajutottakat.