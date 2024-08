A 66 éves Madonna 28 éves pasival jár: kéz a kézben fotózták le őket

David Banda is azt állítja, anyja nem szingli

Madonna Guy Ritchie-vel közösen örökbefogadott fia nemrégiben azzal került a nyilvánosság érdeklődésének középpontjába, hogy elköltözött dúsgazdag anyjától, modell barátnőjével lakik és ha úgy adódik, kukákból szerez magának élelmet. Az énekesnő eleinte arról beszélt, nem aggódik Davidért, tudja, most csak fiatalkori lázadás vezérli, és tudja, bármikor számíthat rá, de később arról is hallani lehetett, hogy fél, fia is - az élete végén hajléktalanként élő - bátyja sorsára jut. Davidnek egy Instagram live-ban tették fel a kérdést, hogy miért így él, ha nem muszáj és ő válaszolt is. "Imádom ezt az életet. Nem vagyok egyedül, van barátnőm. Csodálatos érzés megtapasztalni az önállóságot 19 évesen. Éjszaka, amikor éhes vagyok, és rájövök, hogy nincs elég pénzem ennivalóra, a szemétből szerzek magamnak. Jó móka fiatalnak lenni!" - jelentette ki a Bronxban élő fiú, aki a 21 éves modellel, Maria Atuestával randizik, tehát semmiképpen nem lenne rászorulva arra, hogy szemétből egyen. Banda ugyanebben a live-ban arról is beszélt, hogy anyja, Madonna nem szingli.