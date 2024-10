„Hihetetlenül sokkoló" - Matthew Perry 1 évvel ezelőtti haláláról nyilatkoztak szerettei

Keith és Caitlin a Matthew Perry Alapítvány Kanadán keresztül dolgozzák fel fájdalmukat. Az alapítványt nemrég hozták létre, hogy tisztelegjenek a néhai színész előtt, és folytassák az elkötelezettségét mások felépülésének támogatása iránt.

Matthew Perry 2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el

Forrás: Getty Images/David M. Benett

Mostohatestvére szerint Matthew Perry egy olyan ember volt, aki képes volt betölteni a szobát fénnyel

Caitlin, aki szerint a bátyja a legmenőbb ember, aki valaha élt, az alapítvány ügyvezető igazgatójaként tevékenykedik. „Amit most csinálok, az nagyon önző, mert olyan érzésem van, mintha Matthew mellett ülnék, és minden nap együtt dolgoznék vele valamin, ami fontos volt számára. Ez egy igazi kincs számomra, hogy mindig nagyon közel tudom magamhoz tartani őt” – mondta. „Amikor az emberek Matthew-val voltak egy helyiségben, érezni lehetett ezt a mágikus energiát. Mindenki mosolygott, és ragaszkodtak minden szavához”– mesélte.

„Amikor Matthew hirtelen meghalt, az hihetetlenül sokkoló volt… bárki, aki elveszített egy gyermeket, megmondja, hogy még ha valamennyire fel is készültél a lehetőségre, akkor is megrázó” – mondta Matthew Perry mostohaapja a Hello! Canada című lapnak adott interjújában. „Azt szeretné, ha úgy emlékeznének rá, hogy tett valamit azokért az emberekért, akik szenvednek a függőségtől” - tette hozzá Keith az interjú során. A néhai színész édesanyja, Suzanne Morrison szintén tagja a Matthew Perry Alapítvány kanadai igazgatóságának. Suzanne Keith-szel házasodott össze, miután elvált Matthew apjától, John Bennett Perrytől. Suzanne Caitlin mellett három másik gyermeket is nevel Keith-től.

A szomorú hír napvilágra kerülése után Matthew Perry családja nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejezték, hogy összetört a szívük a szeretett sztár tragikus elvesztése miatt. Augusztusban öt ember, köztük két orvos ellen is vádat emeltek Matthew halálával kapcsolatban, kábítószerkereskedelem miatt. Dr. Mark Chavez, a San Diego-i orvos az ügyészséggel korábban megállapodást kötött, és ő lett a harmadik, aki beismerte bűnösségét az ügyben. Az orvos akár 10 év börtönbüntetésre is számíthat.