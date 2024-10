Meghan Markle barátainak elege van a hercegnéből: mindenkit cserben hagy, nem lehet rá számítani

Meghan és Jessica Mulroney is közeli barátoknak számítottak. Jessica három gyermeke kísérte Meghant a 2018-as windsori esküvőjén. De a pár két évvel később összeveszett, amikor Jessica faji vitába keveredett Sacha Exeter fekete kanadai életmódbloggerrel. Jessica kétszer is nyilvánosan bocsánatot kért, de Meghan azóta is tartja vele a távolságot.