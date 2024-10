Victoria Beckham magasan tesz Meghan Markle-re: sose szerette igazán

Bár a sussexiek és Beckhamék egy időben nagyon jóban voltak, a viszonyuk elmérgesedett. Victoria Beckham és Meghan Markle viszonyának megromlására több teória is létezik, de hogy mi igaz és mi a pletyka, csak ők tudják.

Victoria Beckham és David Beckham a sussexiek esküvőjére is hivatalosak voltak

Forrás: Northfoto

Victoria Beckham sose szerette Markle-t igazán

Egy forrás azt állítja, Meghan Markle-nek már az is fáj, hogy Victoria Beckhamet nem zavarja, hogy hűvös lett a viszonyuk, azon azonban állítólag még inkább megsértődött, hogy Victoria azt állítja, soha nem szerette őt igazán. Egy korábbi szóbeszéd szerint Meghan úgy érezte, ő Victoria felett áll, de szemesülnie kellett azzal, hogy ez nem így van. Erről Tom Bower írt a The House of Beckham című könyvében, és kifejtette, hogyMeghan világában a rangsorolás a gazdagságtól és a hírnévtől függött, de bosszúsan vette tudomásul, hogy Beckhaméknek jóval több vagyona van, mint neki.

Ez lehet az igazi ok

A barátság megromlásának fő okaként pedig azt emlegetik, higy Meghan Markle és Harry nem kevesebbet állítottak, mint hogy Beckhamék szivárogtattak ki magánjellegű információkat az életükről, a vádak pedig Davidet és Victoriát feldühítették. Úgy tudni Meghanék egy telefonbeszélgetés során szembesítették ezzel Victoriáékat, ami véget vetett a barátságnak.