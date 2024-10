Menendez-fivérek: így néz ki az elhagyott birtok a gyilkosság után 35 évvel

A Menendez-fivérek, Lyle és Erik Menendez, nevét az egész világ megismerte, miután 1989-ben brutálisan meggyilkolták szüleiket, Jose és Kitty Menendezt. Az eset nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot sokkolta, és a tárgyalásaik az egyik legnagyobb médiafigyelmet kapták a 90-es években. Azóta is sokan kíváncsiak, hogy mi lett a gyilkosság helyszínével, a híres Beverly Hills-i házzal, ahol a szörnyű tettek történtek. A napokban felbukkant egy videó a TikTokon, egy blogger, aki elhagyatott helyekért rajong, egyszerűen bemászott a kerítésen, hogy körbenézzen. Bármilyen meglepő, de a ház jó állapotban árválkodik.

A Menendez-fivérek a bíróságon

Forrás: AFP

A Menendez történet: borzalmak szelleme járja a falakat

A Menendez család luxusotthona a Beverly Hills-ben található, a North Elm Drive 722-es szám alatt. A ház, amely az 1920-as években épült, a család gazdagságának és sikerének szimbóluma volt. Jose Menendez, egy sikeres üzletember, és felesége, Kitty, luxuséletet éltek, és gyermekeik számára is mindent megadtak, amit csak lehetett. Az otthon elegáns belső terekkel, hatalmas szobákkal és pompás kerttel büszkélkedett, és egészen az 1989-es eseményekig mindenki a környék egyik legértékesebb ingatlanjának tartott. A gyilkosság helyszíne azonban nem csak a tragikus események miatt lett híres, hanem az utána következő médiafigyelem és az évekig tartó bírósági tárgyalások miatt is.

Mi történt a gyilkosság után?

A gyilkosságok után a ház gyorsan az érdeklődés középpontjába került, és a médiában sokat foglalkoztak vele. Az ingatlan piaci értéke jelentősen csökkent, mivel sokan vonakodtak megvásárolni egy olyan házat, ahol egy ilyen brutális bűncselekmény történt. Az 1990-es évek elején a házat végül eladták, de alacsonyabb áron, mint amennyiért eredetileg remélték. A ház többször is gazdát cserélt az elmúlt évtizedek során. Az új tulajdonosok igyekeztek megszabadulni a burtális kettős gyilkosság emlékétől, és több felújítást is végeztek az ingatlanon. Az ingatlanpiacon sokáig alacsonyabb áron lehetett hozzájutni a házhoz, részben a ház hírhedt múltja miatt. Otthon azonban talán soha nem lesz belőle. Egy blogger videót készített arról, milyen most a Menendez ház. A felvételen látszik, hogy a médiafigyelem miatt ipari kerítéssel és ponyvával borították az utcafront felől, eltakarva a házat a kíváncsi pillantások elől. Bejutva, az ingatlan teljesen üres, de jól karban tartott, látszik, hogy a tulajdonosok vigyáznak rá.