Kiderült, kitől kaphatta a drogot Liam Payne: vádat emelnek a díler ellen

A Liam Payne halálát vizsgáló ügyészek úgy vélik, hogy a CasaSur Palermo Hotel egyik alkalmazottja szerezhetett drogot az énekesnek, ami a tragédiához vezetett.

Liam Payne tragédiáját a nyomozók „gyanús halálesetként” vizsgálják

Forrás: AFP/ SvenSimon

Liam Payne szállodai alkalmazottól kaphatta a drogot

„Úgy tűnik, bizonyíték van arra, hogy egy szállodai alkalmazott szerezte be a gyógyszereket Payne számára. Nemsokára kábítószer-terjesztés miatt vádemelés következhet” - nyilatkozta egy egy neve elhallgatását kérő forrás a People-nek. Arról is beszélnek, hogy Liam Payne kristály nevű anyagot használt, amitől dührohamai és hallucinációi lehettek. A Page Six megtudta, hogy a nyomozók „gyanús halálesetként” vizsgálják Payne tragédiáját.

Benzókat is szedhetett Payne

A zenész szállodai szobájának átkutatása során a hatóságok alkohol- és drogmaradványokat találtak, emellett vényköteles benzodiazepin is volt nála, amit szorongásra, pánikrohamokra és drogelvonási tünetekre is használnak.

Az idegenkezűséget kizárták

A nyomozás arra jutott, hogy Payne egyedül volt a szobájában, amikor kiesett az ablakon. Korábban két nőt láttak távozni tőle, de ők nem gyanúsítottak. A boncolás után megállapították, hogy a halálát a zuhanás okozta súlyos sérülések okozták, azonban reflexszerű védekező pozíció nem volt megfigyelhető. Az ügyészek szerint, figyelembe véve a testhelyzetét és a sérüléseit, elképzelhető, hogy Payne részben vagy teljesen eszméletlen volt, amikor kiesett.