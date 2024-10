Hatalmasat esett a színpadon Samantha Fox

A londoni születésű Samantha Karen Fox 16 évesen kezdett modellkedni, fotóival azóta is találkozhatunk néhány autószerelő-műhely falán. Hamar népszerű lett és amikor kiderült, hogy énekelni is tud, akkor azonnal lemezszerződést ajánlottak neki, de már 20 éves volt, amikor első slágere, a Touch me megjelent. A nyolcvanas évek legszexibb énekesnőiről itt írtunk.