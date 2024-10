Kiderült! Ebben a korban felgyorsul az öregedés

Az öregedés egy összetett ugyanakkor természetes folyamat eredménye: genetikai tényezők, az életmód, valamint külső környezeti hatások egyaránt befolyásolják a bőr minőségének változását. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy a testünk nem fokozatosan öregszik, vannak olyan évek, életszakaszok, amikor ez a hatás a kelleténél is sokkal gyorsabb.

Az öregedés 40 felett felgyorsul

Az öregedés már a 40-es éveinkben elkezdődik

A Stanford Egyetem Orvostudományi Karán végzett vizsgálat kiderítette, hogy melyek az öregedés mérföldkövei. Ez alapján most már biztos, hogy az öregedés első nagyobb szakasza 44-45 éves korban következik be, majd 60 évesen jön a második drasztikus időszak.

A tudósok több éven át 108 embert vizsgáltak, akik 25 és 75 év közöttiek voltak. Többek között megvizsgálták a bélben, a szájban, a bőrben és az orrban lévő mikrobiomot, és számos értéket rögzítettek sejtszinten. A vizsgálat egyébként arra az eredményre jutott, hogy kb. 75-78 éves korban érjük el az öregedés harmadik, leglátványosabb fázisát.

Az öregedés hatásai

Az adatok azonban azt mutatták, hogy a negyvenes éveik közepén járó férfiaknál is hasonló elmozdulások történtek, vagyis a változókorral járó hormonális változások önmagukban nem indokolták az ilyen mértékű öregedést.

Ez arra utal, hogy bár a menopauza vagy a perimenopauza hozzájárulhat a 40-es éveik közepén járó nőknél megfigyelt változásokhoz, valószínűleg más, jelentősebb tényezők is befolyásolják ezeket a változásokat mind a férfiak, mind a nők esetében

– mondta Dr. Xiaotao Shen, a Stanford orvosi karának korábbi posztdoktori ösztöndíjasa, a tanulmány szerzője.

Lehetséges az öregedés lassítása

Mivel lassíthatjuk a bőr öregedési folyamata?

Hagyj fel a dohányzással

Ne használj semmiféle dohányterméket. A dohány a rák kialakulásának egyik vezető oka. Amellett, hogy a tüdőd megbetegedhet, más szerveidre is hatással van, kiemelve az immunrendszer gyengítését is, amely szintén hozzájárul több betegséghez, melyek halálos kimenetelűek is lehetnek. Akkor ha már dohányzol, minél előbb szokj le róla, valamint kerüld a passzív dohányzás okozta veszélyeket is. Ez utóbbi jelentős rizikófaktor a tüdőrák kialakulásában. Otthonodat is tedd dohányfüstmentes övezetté!