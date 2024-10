A várakozásnak hamarosan vége! Év végre megérkezik a Virgin River 6. évada: Mel, Jack, Doc, Hope és társai december 19-én térnek vissza a képernyőre, ami tökéletes időzítés arra, hogy megédesítsék az ünnepeket. A sorozat készítői ezt nemrég egy Instagram-posztban erősítették meg.

A Virgin River 6. évada Mel és Jack esküvője körül forog

Forrás: https://www.instagram.com/virginriverseries/

Virgin River 6. évad: itt az első teaser

De ez még nem minden: a Netflix kiadta az új évad első teaserét is. A videóban felidézik Mel és Jack szerelmi történetét, és azt is újranézhetjük, ahogy a jóképű bártulajdonos megkéri szerelme kezét. A flashback mellett azonban láthatunk jeleneteket a 6. évadból is, ezek pedig a szívünk legmélyéig hatolnak: a pár az esküvői keringőjére gyakorol, Jack izgatottan veszi fel a szmokingot, és egy apró részletet megmutatnak Mel menyasszonyi ruhájából is, ami egyszerűen gyönyörű!

„Új kezdetek, feltárásra váró titkok és kétségek: miközben Mel és Jack az esküvőre készülnek, még többet tudnak meg egymásról - és szeretteikről" - olvasható a YouTube-on a trailer leírásában.

A Virgin River új évada tehát Jack és Mel esküvőj körül forog. Alig várjuk az új fejleményeket - biztosak vagyunk benne, hogy ezt az évadot is zsebkendővel kell majd nézni!