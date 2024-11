Alec Baldwin felesége sokkot kapott: egy romhalmaz lett az életük

Két hete mutatták be Alec Baldwin filmjét, amelynek forgatásán lelőtte az operatőrt: Halyna Hutchins családja bojkottálta a premiert. A színész arról beszélt, hogy ő sem bírja megnézni a Rustot.

Alec Baldwin nem nézi meg a Rustot

Forrás: Getty Images via AFP

Alec Baldwin felesége sokkot kapott

„Ez a szörnyű baleset nyilvánvalóan ez a legnehezebb dolog, amivel valaha is megküzdöttem életemben” – mondta a 66 éves színész hétfőn a Varietynek az olaszországi Torinói Filmfesztiválon. „A szívem szakad meg az áldozatokért, és az is nagyon fáj, amit a feleségemmel, Hilariával tettem” – mondta Baldwin. „A feleségem nagyon-nagyon traumatizált lett emiatt. Rengeteget szenvedett ő is és én is, mint ha kicsűszott volna a lábunk alól a talaj, az addigi szép életünkből egy romhalmaz lett” - tette hozzá a színész.

A rendező nem volt biztos benne, hogy a Rustnak el kell készülnie

A világpremieren a Rust rendezője, Joel Souza mutatta be a produkciót. Souza szerdán elmondta, sokat vívódott azon, hogy befejezze-e a filmet, s végül az győzte meg erről, hogy Halyna Hutchins férje azt akarta, hogy felesége utolsó operatőri munkáját a közönség láthassa a mozikban.