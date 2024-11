Második kisbabáját várja a világhírű énekesnő: az első gyermeke mindössze fél éves

Ashanti, teljes nevén Ashanti Shequoiya Douglas, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. A 2000-es évek elején vált híressé debütáló albuma, az Ashanti megjelenésével, amelyért Grammy-díjat is nyert. Az album olyan slágereket tartalmazott, mint a Foolish és a Happy. Pályafutása során több millió lemezt adott el világszerte, és az R&B műfaj egyik meghatározó alakjává vált. Zenei sikerei mellett színészi karrierje is figyelemre méltó, több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt.