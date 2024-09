Titkos esküvőn mondta ki az igent Cserpes Laura

Sok világsztár is így csinálja

Ahogy Laura, úgy több külföldi híresség is titokban ment hozzá kedveséhez. Kate Winslet például egy év ismeretség után mondta ki a boldogító igent New Yorkban, egy titkos szertartáson. A színésznő és Edward Abel Smith-ben (ismertebb nevén Ned Rocknroll) 12 éve együtt vannak, Kate pedig ma már biztos benne, hogy számára ő az igazi. Sandra Bullock is titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Bryan Randallnek 2021-ben. Boldogságuk nem tartott sokáig, a férfi 2023-ban elhunyt. 2012-ben Blake Lively és Ryan Reynolds is titokban keltek egybe, valamint Penelope Cruz és Javier Bardem is a barátaik körében fogadott örök hűséget egymásnak egykor a Bahamákon.