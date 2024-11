Tönkreteheti testvére karrierjét Miley Cyrus

A Metro Station zenekar énekese nemrégiben édesanyjának, Tish Cyrusnak vallott arról, hogy bár soha nem érzett féltékenységet Miley Cyrus iránt, és hálás világhírű testvérének, azért nem könnyű a testvérének lenni.

Miley Cyrus mesés karrierje egész csaldjára hatást gyakorolt.

Forrás: AFP/AFP or licensors

Miley Cyrus testvérei életére jelentős hatással volt az énekesnő hírneve

Tish – aki Trace és Miley mellett Brandi, Braison és Noah édesanyja, és korábban Billy Ray Cyrus felesége volt, kiemelte, hogy minden gyermeke hálás Miley karrierjéért, amely jelentős hatással volt az ő munkájukra is a szórakoztatóiparban. „Nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség” — tette hozzá. „Nehezebb, mert keményebben és többet kell dolgoznod, és másképp kell csinálnod a dolgokat. Ez egy teljesen más karrierút, mint amit Miley a Hannah Montana révén járt be”. Bár Miley Cyrus hírneve biztosított számára néhány lehetőséget, Trace arról is beszélt, hogy a testvéri kapcsolat néha újabb akadályként tornyosul elé, és hogy kezdetben igyekezett elkerülni, hogy Miley testvéreként azonosítsák.

„Nagyon szeretem a családomat, de úgy érzem, sokkal sikeresebb lennék, ha nem egy híres család tagja lennék. Az emberek azonnal megítélnek és alábecsülik a kemény munkámat pusztán azért, mert tudják, kinek a rokona vagyok” – írta korábban Trace.

„Úgy kaptam lemezszerződést, hogy a kiadómtól senki sem tudta, hogy kinek a rokona vagyok, egészen addig, amíg le nem szerződtek velem”. De még ha Trace dolgozott is azon, hogy zenészként saját, egyedi utat alakítson ki magának, a Cyrus-csapat iránti szeretetét is igyekezett hangsúlyozni: „Rendkívül áldottnak érzem magam, hogy egy ilyen csodálatos család tagja lehetek” — írta Tish 2023 augusztusi esküvője alkalmából az Instagramon.

