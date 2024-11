Brad Pitt drámai „összeomlása” a Las Vegas-i Nagydíjon: kiderült, mi áll a háttérben

A Las Vegas-i Nagydíjon zajló események nemcsak a motorsport-rajongók figyelmét kötötték le. A 60 éves Brad Pitt, a világ egyik legismertebb filmsztárja a pálya szélén „összeesett”, amit számos néző döbbenten figyelt. Ám az igazság, mint kiderült, egészen más volt, mint amit elsőre gondoltunk.

Brad Pitt összeesett és az is kiderült, hogy miért

Forrás: Variety via Getty Images

Miért esett össze Brad Pitt?

A látványos jelenet része volt egy forgatásnak, amely Brad Pitt közelgő Forma-1 témájú filmjéhez kapcsolódik. A színész karaktere, Sonny Hayes, egy visszavonult versenyző, aki mentorálja és csapattársaként támogatja a feltörekvő pilótát, Joshua Pearce-t, akit Damson Idris alakít. A történet egy fiktív csapat, az APX GP köré épül, amely a film narratívájában a legnagyobb Forma-1-es csapatokkal küzd meg.

A drámai „összeomlás” a Las Vegas-i Nagydíj előtti szombaton történt, amikor Pitt „elszédült”, majd egy stábtag által tartott szőnyegre zuhant. A jelenetet egy valós F1-háttér előtt vették fel, így a rajongók bepillantást nyerhettek a film világába.

A film hitelességének fokozása érdekében az APX GP csapata még egy fiktív sajtóközleményt is kiadott: „Az időmérő edzés során Sonny komoly ütközést szenvedett, amely azonnali orvosi vizsgálatot igényelt. Egészsége a legfontosabb számunkra, és bár stabil állapotban van, holnap nem vesz részt a versenyen, hogy a felépülésére összpontosíthasson.”

Brad Pitt karrierje és szerelmi élete is felfelé ível: a színész nemcsak szereplője, de producere is ennek a várt alkotásnak. A projekt különlegessége, hogy szorosan együttműködik a Forma-1 közösségével. A tíz F1-es csapat, a versenyzők, az FIA és a versenyszervezők is részt vettek a film autentikus megvalósításában. Ezért is volt látható idén több Forma-1-es versenyen is Brad Pitt, volt, ahova barátnőjével, Ines de Ramónnal érkezett, akiknek már olyannyira hivatalos a kapcsolatuk, hogy a velencei filmfesztiválon is együtt jelentek meg.