Megérkezett az új Bridget Jones-film trailere: visszatér a szinglik királynője - VIDEÓ

Február 13-án érkezik a negyedik Bridget Jones-film, Bridget Jones: Mad About the Boy. A rajongók számára meglepetéssel és fájó hírekkel szolgál az új előzetes.

Bridget Jones visszatér, és már nem kell sokat várnunk arra, hogy újra elmerülhessünk a kalandjaiban, mindössze február 13-áig. A Bridget Jones: Mad About the Boy című filmhez az első trailer is befutott, ami a rangók számára nem túl örömteli részleteket rejt. Kiderül, hogy Mark Darcy (Colin Firth) tragikusan elhunyt, magára hagyva Bridgetet, hogy megküzdjön az életével.

Bridget, ahogy mindig is, próbál helytállni. Nemcsak hogy felveszi a harcot a gyásszal, de a szívében még a reménynek és az új szerelemnek is marad hely. Két férfi is belép az életébe: Mr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor), aki tanár Bridget gyermekének iskolájában, valamint Roxster (Leo Woodall), a fiatal és kiszámíthatatlan férfi.

Az új filmben a korábbi részek jól ismert karakterei is visszatérnek. Hugh Grant ismét eljátssza Daniel Cleavert, de Jim Broadbent, Gemma Jones, Emma Thompson és más régi kedvencek is feltűnnek majd.

