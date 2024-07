Kiszivárogtak felvételek a Bridget Jones 4. filmjének forgatásáról ezt tudjuk eddig az újabb részről

Az új Bridget Jones film cselekményéről egyelőre kevés konkrétumot lehet tudni, de az biztos, hogy a történet továbbra is Bridget életének humoros és érzelmes pillanataira összpontosít. Az új rész valószínűleg folytatja azt a vonalat, amit az előző filmekben már megszoktunk: Bridget anyasággal kapcsolatos kihívásait és szerelmi életének bonyodalmait. A rendező személye egyelőre nem került hivatalosan bejelentésre, de pletykák szerint Sharon Maguire, aki az első és a harmadik filmet is rendezte, visszatérhet. A forgatókönyvet ismét Helen Fielding, az eredeti Bridget Jones könyvek írója jegyzi, aki egyben a karakter megalkotója is. Várhatóan szórakoztató és életszerű dialógusokra számíthatunk tőle, amelyek hitelesen adják vissza Bridget egyedi hangját.

Bridget Jones visszatér

Íme, a kiszivárgott részlet Brdiget Jones kalandjainak folytatásából

A Bridget Jones: Mad about the boy forgatása hasonlóan az előző részekhez, Londonban és környékén zajlik, így sokszor kerülnek fel az internetre felvételek, amiket a szerencsés járókelők rögzítettek. A most kikerült videón az látható, ahogy Bridget Jones megformálója, Renée Zellweger London utcáján sétálgat.

A főszereplő mellett biztosan visszatér a kétszeres Oscar- díjas Emma Thompson, valamint a legnagyobb meglepetésre Hugh Grant karaktere, Daniel Cleaver is, akiről mindenki azt hitte, hogy meghalt...

Rajtuk kívül szerepel majd a filmben Chiwetel Ejiofor, a 12 év rabszolgaság színésze, és Leo Woodall, a Fehér Lótusz sztárja.

Amikor először bejelentették a negyedik Bridget Jones-filmet, mindenki azt feltételezte, hogy Colin Firth nem fog szerepelni benne, mert a neve nem szerepel a hivatalos stáblistán és a film alapjául szolgáló könyvben, Colin karaktere, Mark Darcy halott. 2024. július 21-én azonban Colint látták a forgatáson Renée-vel, vagyis ő is visszatér. Az előzetesek és promóciós anyagok megjelenése még várat magára, de az interneten már most is rengeteg találgatás és spekuláció kering a film cselekményéről és a karakterek jövőjéről. A rajongók izgatottan várják, hogy újra találkozhassanak Bridgettel és az ő egyedi, szerethető világával. Erre azonban még 2025-ig biztosan várniuk kell, a pletykák szerint ugyanis akkor kerül majd mozikba a film, méghozzá február 14-én, vagyis Valentin-napon.