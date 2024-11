Ben Affleck folyamatos bizonytalanságban él: Hollywoodban mindenki veszélyben van

A sztárok élete kívülről ragyogó és csillogó, de Ben Affleck most feltárta, hogy a felszín alatt komoly félelmek és aggodalmak húzódnak. A színész szerint az iparágban mindenki veszélyben van, és a karrierjét bármelyik pillanatban tönkreteheti egy elhibázott lépés vagy megjegyzés.

Ben Affleck szerint Hollywood kegyetlen

Ben Affleck az elmúlt évtizedekben számtalan ikonikus szerepben bizonyított, de ettől még nem alszik nyugodtan. Elárulta, hogy az iparág bizonytalanságai mindenki életére hatással vannak. „Egyetlen hibás megjegyzés, egy rosszul elsült film, és vége a karrieremnek” – mondta. „A telefon csörgése bármikor abbamaradhat" - tette hozzá.

Ben Affleck, aki legutóbbi válása után ismét a reflektorfény középpontjába került, elárulta, hogy a sztárok életében a bizonytalanság és a félelem mindennapos.

Az iparágban eltöltött évek alatt megtapasztalta, hogy a szerződések elfogyhatnak, és a biztosnak hitt jövő hirtelen semmivé válhat.

Affleck és régi barátja, Matt Damon nemrégiben elindították saját produkciós cégüket, az Artists Equityt, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a művészek maguk is részesüljenek a filmek bevételeiből. Az új cég célja, hogy véget vessen annak a gyakorlatnak, hogy a sztárok akkor is hatalmas összegeket kapnak egy-egy produkcióért, ha maga a film vagy a stúdió veszteséges. Affleck elmondása szerint, amikor egy új filmbe kezd, mindig ott lebeg a fejében, hogy ez akár az utolsó projektje is lehet.