Britney Spears újra találkozhatott rég nem látott fiával

Az énekesnő két fiú édesanyja, s bár volt férje és ő közösen nevelik a fiaikat, Sean (19) és Jayden (18) több időt töltött Kevin Federline mellett, az énekesnő mentális problémái miatt. Mivel Jayden Hawaiira költözött, így igencsak nagy távolságra él az édesanyjától. Ám most hosszú idő után, a sztár Los Angeles-i otthonában találkozott újra anyjával, Britney Spearsszel.

Britney Spears fiaival 2013-ban. A fiúk azóta fiatal férfivá érettek és az énekesnő mindig nagyon boldog, amikor újra találkozhat velük.

Forrás: Getty Images/Handout

Britney Spears fiatalabb fia Hawaiin él

Egy forrás szerint a tinédzser Jayden James a napokban meglátogatta Britney-t Los Angelesben, amivel igazán nagy örömöt okozott édesanyjának. „Britney mindig hűen támogatta a gyermekeit, és azt szeretné, ha boldogok lennének” – nyilatkozta az informátor. 2023 májusában Britney Spears beleegyezett, hogy mindkét fia apjukkal együtt Hawaiira költözzön – erősítette meg akkor Federline ügyvédje, Mark Vincent Kaplan. „Ez lehetőség Kevin és felesége számára, és a fiúk is készen állnak arra, hogy kiszakadjanak a Los Angeles-i figyelem középpontjából” – mondta az ügyvéd. A fiúk most édesapjukkal, Kevin Federline-nal és feleségével, Victoria Prince-szel, valamint két gyermekükkel, a 8 éves Peytonnal és a 11 éves Jordannel élnek együtt Hawaiin. Federline elmondása szerint a költözés új szakmai lehetőségeket hozott számára, és Prince egy állásajánlatot is kapott egy hawaii egyetemtől.

2023 októberében Britney Spears az anyaságot élete „álmának” nevezte. Így nyilatkozott fiairól: „Egy családot alapítani volt az álmom, amely valóra vált. Anyának lenni az álmom megvalósulása volt.”

Sean Preston és Jayden sokszor elkísérték édesanyjukat a turnéira

2021-ben Spears az Instagramon így mesélt az anyaságáról:

„Nagyon fiatalon szültem a fiaimat... minden medencés helyen, ahova turnéra mentünk, az összes gyerek körém gyűlt, mert mindig én hoztam a legtöbb játékot. Igazi babás anyuka vagyok!!!”

Federline és Spears közösen nevelik fiaikat, bár Federline szerint a közös szülői szerep sokszor kihívásokkal jár. „Ha együtt neveljük a gyerekeket, akkor néha le kell mondanunk azokról a dolgokról, amiket igazán szeretnénk” – mondta 2017-ben a Bravo Personal Space című műsorában.