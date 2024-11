Fény derült Elvis Presley keserű vallomására: Hollywood nevetség tárgyává tette

Elvis Presley életéről újabb dokumentumfilm készült, a Return of the King: The Fall & Rise of Elvis Presley, amelyben a zenész soha nem hallott vallomását is hallhatjuk életének megpróbáltatásairól. A királyt rendkívül bántotta, hogy Hollywoodban hamis kép alakult ki róla, és már nem tudtak annyi pénzt fizetni neki, hogy elégedettséget érezzen.

Elvis Presley nem szerette azt a képet, amit Hollywood mutattatott róla

Elvis Presley-t megalázó helyzetbe hozta Hollywood

Elvis Presley több mint 30 hollywoodi filmben játszott, de karrierje ezen szakaszával kapcsolatban gyakran érzett elégedetlenséget. „Egy bizonyos ponton már nem volt beleszólásom a dolgokba” – mondta Elvis Presley. „Nem volt végső döntési jogom a forgatókönyvek felett, ami azt jelentette, hogy nem mondhattam azt, hogy 'Ez nem jó nekem', és emiatt rendkívül kiábrándultam.”

Számára már a pénz és a hírnév sem pótolta az elvesztett belső békét és a kreatív szabadságot. „Nem létezett az a pénz, amitől elégedettséget éreztem volna” – mondta elkeseredetten.

Priscilla Presley, Elvis volt felesége, a dokumentumfilm egyik megható pillanatában egy 1967-es jelenetet néz végig, amelyben Elvis a Double Trouble című musicalben gyerekdalokat énekel, köztük az Old MacDonaldot. A Grammy-díjas művész számára megalázó volt ez a helyzet. „Ez számomra egy bűntett” – nyilatkozta a 79 éves Priscilla. „Bűn volt őt ilyen helyzetbe hozni, és ezt a dalt elénekeltetni vele. Nevetség tárgyává tették. Ő pedig tudta ezt.” Zenei karrierjével azonban nagyon is elégedett volt Priscilla Presley szerint.