Halle Berry összeesküvéssel vádolja volt férjét: a tét a fiuk szülői felügyeleti joga

Halle Berry a bíróságon tiltakozik Olivier Martinez azon kérése ellen, hogy mutassa be a volt alkalmazottjával, Miryam Hazizával január óta váltott szöveges üzeneteit, valamint a Miryam által aláírt titoktartási megállapodásokat. A bírósági dokumentumok szerint a színésznő a beadványban azt írja, hogy Olivier Martinez azt is kérte tőle, hogy adja át egy másik volt alkalmazottjával, Erica Simamorával kötött titoktartási megállapodásokat is, amelyeket akkor kötöttek, amikor Halle Bery megtudta, hogy ő és Miryam Haziza volt férje kérésére hazugságokat állítottak róla. A két volt alkalmazott a színésznő tudta nélkül továbbított információkat Olivier Martineznek a 11 éves fiuk, Maceo terápiájával kapcsolatban.

Halle Berry szerint Olivier Martinez mindent beet, hogy megszerezze a szülői felügyeleti jogot

Forrás: Getty Images via AFP

Halle Berry azt állítja, hogy a volt alkalmazottai a titoktartási megállapodás ellenére is információkat adtak át az exének

A színésznő ügyvédje elmondta, hogy a volt dada a titoktartási megállapodás ellenére, továbbra is kommunikál Martinezzel és annak ügyvédjével, miközben nem hajlandó nem hivatalos megbeszéléseket folytatni Berry ügyvédjével a meghallgatáson tervezett tanúvallomásának tartalmáról.

Halle szerint a másik alkalmazottat, Ericát, aki akkor a színésznő alkalmazásában állt, a volt férje rábeszélte, hogy lépjen kapcsolatba Maceo terapeutájával azzal a céllal, hogy megzavarja Maceo terápiás folyamatát, ami fontos a szülői felügyeleti jog szempontjából, valamint rábírta, hogy hamis jelentéseket tegyen a színésznőről. Ezért Erica vallomása releváns lenne, de ő feltehetőle nem jelenik majd meg a bíróságon, hogy tanúként meghallgathassák.

„Olivier Martinez folytatja a játszadozást Halle Berry kárára. Ahelyett, hogy a kért enyhítésre összpontosítana, az eljárást színjátékká akarja változtatni, füstölgéssel és tükrözéssel akarja elterelni a figyelmet a saját magatartásáról és a bíróságnak a magatartásával kapcsolatos megállapításairól, és Halle Berryt további szükségtelen díjak megfizetésére kényszeríti” — áll a beadványban.

Halle kérte a bíróságot, hogy zárja le Olivier kérelmét, mivel volt férje nem magyarázta meg egy esetleges titoktartási megállapodás jelentőségét.