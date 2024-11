Meghan Markle nővére bosszút forral: megfizetteti húgával minden szenvedését

2022 végén a világ szeme elé tárult Harry és Meghan története egy dokumentumsorozat formájában. Az epizódok soha nem látott betekintést nyújtottak a brit királyi család két tagjának életébe, a sorozat hatását azonban mások szenvedték el. Meghan Markle nővére azt állítja, a dokumentumfilm megjelenése óta életét ellehetetlenítették, és most jogi úton próbálja megvédeni magát.

Meghan Markle testvére nem adja fel

Meghan Markle nővére a bíróság előtt bizonyítaná igazát

Samantha Markle azt állítja, hogy egészségügyi és mentális károkat okozott neki a dokumentumfilm, amelyben Meghan Markle számos vádja került napvilágra. A bírósági kereset szerint Samantha úgy érzi, hogy húga a dokumentumfilm során elferdített tényeket közölt, és ezáltal lejáratta őt a világ szeme előtt.

Különösen egy jelenet akasztotta ki Samanthát, amelyben Meghan arról beszélt, hogy nővére megpróbálta befeketíteni őt. Samantha azonban állítja, hogy soha nem tett ilyesmit. A dokumentumfilm bemutatását követően Samantha elmondása szerint folyamatos életveszélyes fenyegetéseket kapott, és kénytelen volt új lakhelyre költözni, valamint visszavonulni a nyilvánosságtól. A jogi iratok szerint „a halálos fenyegetéseket olyan emberek küldték, akik elkötelezetten védelmezték Meghant ebben a testvérek közötti háborúban”. Samantha jogi képviselője, Peter Ticktin is nyilvánosság elé lépett: „Egyértelmű, hogy Meghan Markle verbálisan támadta nővérét a dokumentumfilmben.” „Soha nem volt tagja semmilyen gyűlöletcsoportnak" - tették hozzá, és ezt Meghan Markle-nek is tudnia kellett, ugyanis felbérelt szakértőket, akik elemzeték az interneten található gyanús profilokat és Samantha nem volt köztük. Ezért most Meghan Markle nővére tovább küzd igazáért a bíróságon.