Pink férjét kiengedték a kórházból, így van most

Pink férje, Carey Hart egy kórházi ágyon készült szelfit osztott meg, köpenyben és maszkkal, és ezt írta: „Itt az idő a finomhangolásra!!! A jobb térd porcának tisztítása zajlik. Köszönöm Dr. ElAttrache-nak, hogy mindig rendbe hoz.” Később Carey megosztott egy képet a lábadozásáról otthon, miközben a kanapén pihenve kölcsönvette fia, Jameson PS5-ét.

Pink férjének műtétje sikeres volt, hazaengedték a kórházból.

Forrás: Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Pink férjének műtétje sikeres volt, hazaengedték a kórházból

Carey Hart ezt írta az Instagram oldalán frissen közzétett képe alá: „A műtét sikeres volt! Hazaértem és kölcsönvettem Jamo PS5-jét. Minden Mx fejemnek ott kint. Mi a legjobb sx/mx játék? Köszönöm a jókívánságokat!” A rajongók gyors felépülést kívántak Pink férjének és örömüket fejezték ki, hogy már jobban érzi magát.

A meniszkusz a térdízületben található, C alakú porc. Fő szerepe, hogy párnázza és stabilizálja a térdízületet, miközben segít elosztani a terhelést és csökkenti az ízületre nehezedő súrlódást. Sérülései gyakran előfordulnak sportolók körében, különösen azoknál, akik nagy terhelésnek és gyors mozgásoknak vannak kitéve.

Pink és Carey odaadó szülők, és nem is vágynak másra, mint hogy időt tölthessenek otthon a gyerekeikkel Willow-val és Jamesonnal. A pár korábban egy interjúban, az ET-nek beszélt arról, hogyan segítettek gyermekeik abban, hogy felnőjenek. Carey így fogalmazott: „A gyerekek sokkal érettebbé tettek minket. Nem lehetsz fiatal, laza, felszínes és nem veszekedhetsz annyit, miközben gyerekeid vannak, szóval a gyerekek mindenképpen segítettek abban, hogy felnőjünk, fontossági sorrendet állítsunk, és végül megtaláljuk a saját utunkat, és abban maradjunk. Ez mindenképpen sokat segített.” Pink hozzátette: „Ezt nagy részben Carey-nek köszönhetem, mert Carey saját karrierrel rendelkezik, de minden pár évben megáll, hogy velünk legyen. Mi egy család vagyunk. Bárhová is megyünk, együtt megyünk, és szerencsésnek érzem magam, hogy én lehetek a vezető, aki meghozza a döntéseket, és megteremthetem azt az univerzumot, amiben ők is boldogulhatnak.” Miközben arra törekednek, hogy gyermekeik élvezhessék az életet a reflektorfény nélkül, lányuk, Willow már több alkalommal is színpadra lépett híres édesanyjával, megmutatva lenyűgöző énekhangját a világnak.