Dupla epizóddal zárul ma a S.E.R.E.G.: a sorozat a sztárokat is a képernyő elé szegezi

Győrbíró Zsolt alezredes a negyvenes éveiben jár, a laktanyán belül adminisztratív feladatokat lát el. Elsődleges gondja éppen a fia, Marci, aki az ösztöndíj elvesztése miatt elszalasztotta a lehetőséget, hogy orvosi tanulmányokat folytasson. Zsolt, hogy fegyelemre nevelje fiát, drasztikus lépésre szánja el magát: beíratja Marcit a hadsereg alapkiképzésére. A sorozat két főszereplője, Kamarás Iván és Csórics Balázs. A sorozat különleges helyszíneken, valódi bázisokon készült és a hitelesség érdekében a színészek igazi katonai kiképzést kaptak.

Kamarás Iván és Csórics Balázs, a S.E.R.E.G két szereplője Lékai-Kiss Ramónával

Forrás: TV2

A S.E.R.E.G. színvonalas, akciódús módon szórakoztat, olyannyira, hogy a magyar sztárokat is a képernyő elé szegezte. Lékai–Kiss Ramóna a kezdetektől követi a katonai sorozatot, már a sajtóvetítésen is ott volt. A stábtól kapott is egy „kezdő csomagot” a kiképzéshez, úgyhogy teljes terepfelszerelésben várja a dupla záróepizódot.

Molnár Ferenc Caramel sem hagyná ki a záróepizódokat, természetesen ő is ott lesz a tévé előtt ma este 22.15-kor. A Megasztár zsűrije kiemelte, az igzalma sorozatnak a zenéje is csodás.