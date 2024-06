Igazi nagyágyúk a hamarosan induló Megasztár zsűrijében - Erre a bejelentésre várt mindenki

Soha semmilyen hasonló műsorban nem voltam jelen az elmúlt évek során, ennek több oka is van. Úgy érzem, most vagyok egy olyan életszakaszban, amikor nagyon szeretnék vissza is adni, mert én nagyon sokat kaptam a zenétől, a közönségtől és szeretnék segíteni az új generációnak. A Megasztár közelebb áll hozzám, mint bármilyen más tévés formátum. Zsűritagként a valódiságot fogom keresni, az őszinteséget, a személyiséget, ami a legfontosabb az énektudás, az affinitás mellett. Bevallom, hogy a többiekkel elég komfortosan mozgunk, többükkel is van közös dalunk, nagyon régóta ismerek és tisztelek mindenkit és ez remek alap lesz a közös szakmai munkához.