A veszély nem alszik: hihetetlen, mi történt Keanu Reeves otthonában

Egy év után megtalálták Keanu Reeves három nagy értékű óráját, amelyeket a színész Los Angeles-i otthonából lophattak el 2023-ban. Az órákra egy Chilében, Santiagóban tartott rendőrségi razzia során bukkantak rá, köztük egy 9000 dollárt (nagyjából 3,5 millió forint) érő, gravírozott Rolexre.

A betörők tudhatták, mit keressenek Keanu Reeves otthonában

Forrás: Getty Images

Utóbbi egy Rolex Submariner óra , amibe a „2021, JW4, thank you, The John Wick Five” felirat volt gravírozva. Az ékszer egyike volt azoknak, amelyet a színész a nagy sikerű film forgatása után készíttetett , amiből négyet a kaszkadőröknek ajándékozott.

A chilei hatóságok négy házban razziáztak és számos értékes ékszerre bukkantak, a rablásokkal összefüggésben egy 21 éves férfit letartóztattak. A CNN emlékeztet, hogy bizarr módon a John Wick saga azzal kezdődik, hogy Reeves karaktere bosszút esküszik, miután betörnek az otthonába, kirabolják és megölik a kutyáját.

A színész egyelőre nem kommentálta az eseményeket, pedig bizonyára mélyen érintette a rablás már csak azért is, mert a hírek szerint nem először fosztották ki, 2014-ben három nap alatt kétszer is betörtek az otthonába.

A sztárt nemrég arról is kérdezték, hogy lesz-e ötödik része a John Wick-sorozatnak, és abban vállalna-e főszerepet. Mint elmondta, szíve szerint vállalna egy folytatást, mert szereti a történetet, de a térde annyira tönkrement, hogy úgy érzi, nem tudná az elvárt szinten teljesíteni a feladatot.

Soha ne mondd, hogy soha – de a térdem most azt súgja, »nem csinálhatsz még egy John Wicket«

– fejtette ki a színész.