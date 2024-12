Felfedte valódi énjét Sarolta hercegnő, így viselkedik családtagjaival

A királyi család tagjai mint minden évben, idén is a norfolki Sandringham birtokon ünnepelték a karácsonyt. A hagyományoknak megfelelően december 25-én együtt mentek szentmisére, amelyet idén is szokásosan egy séta előzött meg, ami a sandringhami birtokról indult, és a Szent Mária Magdolna-templomig tartott. A királyi család rajongói már nagyon várták, hogy újra láthassák az idén rákbetegséggel diagnosztizált és azóta már a kemoterápiás kezeléseken is átesett Katalin hercegnét, valamint gyermekeit.

Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és Katalin hercegné az Együtt karácsonykor énekversenyen

Forrás: Getty Images/WPA Pool

A hercegné láthatóan kirobbanó formában volt és sokat mosolygott, mellette pedig ezúttal Sarolta hercegnő lopta el a show-t! A kislány elegáns ruhában, a szüleivel és testvéreivel tűnt fel a királyi rokonok társaságában. A rajongók arra figyeltek fel, hogy a 9 éves hercegnő milyen jól kijött másod-unokatestvéreivel, a 6 éves Lena Tindallal, a 14 éves Savannah Phillipsszel és a 10 éves Mia Tindallal. Láthatóan élvezték egymás társaságát, nevetgéltek és viccelődtek, ami sokakat ismét arra emlékeztetett: a királyi család tagjai is olyanok valójában, mint bárki más.

Imádom, hogy QEII (II. Erzsébet királynő) dédunokái ilyen szoros kapcsolatot ápolnak egymással

– fogalmazott az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló nagy örömmel jegyezte meg, hogy láthatóan „erős a kötelék” a gyerekek között.

Mindannyian a szemünk láttára nőnek fel. A család támogatja egymást

– írta egy másik hozzászóló.

Az idei karácsony több meglepetést is tartogatott. III. Károly király meglepően érzelmes karácsonyi beszédet tartott, melyben háláját fejezte ki az orvosok és ápolók felé, akik segítették őt és Katalin hercegnét közös rákküzdelmük során. Mint azt a 76 éves uralkodó kifejtette, családját meghatja a mások szolgálatára elhivatott emberek elkötelezettsége.

Ahogy Katalint, úgy Károly királyt is idén diagnosztizálták rákkal, ám azóta sem tudni egyikükről sem, hogy a betegség mely fajtája támadta meg szervezetüket – írja a Mirror. Míg Katalin gyógyulása gyorsan halad, nemrégiben udvari forrásból kiderült, hogy az uralkodónak még jövőre is szüksége lesz rákkezelésre.