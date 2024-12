Újabb álompár szakított: válik a világhírű énekesnő

Lily Allent egy exkluzív online társkeresőn, a Rayán szúrták ki. A pletykák szerint az énekesnő nehéz időszakon megy keresztül, de hivatalosan még mindig nem erősítette meg, hogy válik.

Lily Allen és David Harbour házasságának vége

Forrás: AFP

Egyre több jel utal arra, hogy a brit énekesnő, Lily Allen és a Stranger Things sztárja, David Harbour házassága válságban van. Az, hogy Lily Allen regisztrált a Rayára, és hogy nem viseli a jegygyűrűjét, arra engednek következtetni, hogy komoly fordulat állhatott be a kapcsolatukban.

Lily Allen Raya-profilján provokatív szöveg áll: „Keresek valakit, akivel elkezdhetném a párterápiát.” Az énekesnő profilja arra is enged következtetni, hogy kétlaki életet él, New Yorkban és Los Angelesben is otthon van. Gyorsan elterjed, hogy regisztrált, de Allen és Harbour nem kommentálták hivatalosan a szakításról szóló pletykákat.

Lily Allen nem titkolja, hogy nehéz időszakon megy keresztül

Lily Allen az elmúlt időszakban nyíltan beszélt a nehézségeiről, beleértve mentális problémáit. Egy interjúban így vallott:

„Nehéz időszakon mentem keresztül az elmúlt hónapokban, és ez az étkezésemben is gondot okozott. A terapeutámmal beszélgetünk erről, aki azt kérdezte: 'Mióta tart ez?' Erre én: 'Hát, igazából körülbelül három éve.' Erre ő: 'Oké, miért nem említetted ezt korábban?'”

Allen és Harbour két kislányt nevelnek együtt, Ethel Maryt és Marnie Rose-t, akik az énekesnő előző házasságából születtek.