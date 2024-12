Ezt jelenti a luxus Lady Amelia Windsornak, aki a brit királyi család legtrendibb tagja

A királyi család tagjainak egy kastélyban lakni, luxusnyaralásokon pihenni vagy dizájner ruhákat viselni nem akkora luxus, mint nekünk, átlagos nem királyi családból származó embereknek. Nekik a luxus ennél sokkal többet jelent, és talán tanulhatnánk is tőlük, hogy meglássuk a napjainkban a szépet. Lady Amelia Windsor 29 éves és a 43. a trónöröklési sorrendben. Az egyik legszebb királyi családtagnak tartott fiatal hölgy már magazinok címlapján is szerepelt, modellként és influenszerként is tevékenykedik, miközben egyetemi tanulmányait folytatja.

Lady Amelia Windsor számára a minőségi kávé is luxust jelent.

Forrás: Shutterstock

Lady Amelia Windsor számára a puha pizsamája is luxus jelent

Amelia Windsor, vagy ahogy barátai és közeli családja hívja, Mel, a Kenti herceg unokája a fenntarthatóság, a divat és a kertészkedés szerelmese. A Storm Model Management modelljeként olyan márkákkal dolgozott, mint a Brora, a Been London, a Pretty Ballerina és a Tada and Toy. Ezekkel a projektekkel nemcsak környezettudatos kollekciókat hozott létre, hanem olyan jótékonysági szervezeteket is támogatott, mint a Blue Marine Foundation és a Cross River Gorilla Project. Ezúttal a Hello magazinnak számolt be arról, hogy számára mit jelent a luxus, és ugyan a listán sok dolog szerepel, semmi olyat nem találtunk, ami számunkra ne lenne elérhető.

Íme Amelia listája:

A tökéletes este Londonban, egy tetőteraszon koktélokat kortyolgatva, pár apró falatka és fények, valamint a jó társaság, akikkel táncolhat.

A kedvenc luxus étkezése az organikus sült csirke, mellé sült gyökérzöldségek. „Ha tehetem, az Islingtonban található Duke of Cambridge nevű organikus és otthonos pubban fogyasztom el.” -teszi hozzá.

-teszi hozzá. Amikor luxusra kerül sor, akkor a bőrápolás sem maradhat ki a sorból, hiszen számára kényeztetés a havi arckezelés, amikor megtisztul a bőr, miközben nyirokmasszázzsal teszi tökéletessé a regenerálódást.

A napi szépségápolási rutin sem marad ki a sorból, amihez habzó arclemosót, egy jó szérumot és fényvédőt is haszná, mellé pedig hetente többször is sor kerül egy iszapos maszkra vagy LED maszkra. És persze, ha sminkelés, akkor is a minimalizmus győzött.

„Egy luxus miniszabadság számomra a Hampshire-ben található Heckfield Place. Csodálatos wellness részlege van, és elkötelezett az organikus „farm-to-table" filozófia mellett. A birtok gyönyörű, zárt kertek és erdők veszik körül a tavat, ami tökéletes a felfedezésre.”

- meséli, amikor a kikapcsolódásra kerül sor.