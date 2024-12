Újabb gyanúsítottak Liam Payne halálának ügyében: ellenük is nyomozás folyik

Liam Payne, a világhírű énekes, akit leginkább a One Direction együttesből ismerhetett a világ, tragikus körülmények között vesztette életét, miután kiesett az argentin CasaSur Palermo Hotel harmadik emeleti erkélyéről. Az ügy sokkolta a rajongókat és a közvéleményt, most pedig újabb részletek láttak napvilágot: a szálloda további két alkalmazottja ellen is vádat emelhetnek.

Liam Payne halálának ügyében két újabb gyanúsított ellen folytatnak nyomozást

Forrás: Getty Images

Liam Payne halála: két újabb gyanúsított

Az új jogi dokumentumok szerint a bíró úgy véli, hogy a CasaSur Palermo Hotel egyik recepciósa és a szállodamenedzser is felelősségre vonható lehet. A bíróság december 19-re idézte be az összes gyanúsítottat, hogy vallomást tegyenek az ügyben. A bíró a dokumentumban megjegyezte: „Mivel kellően alaéos a gyanú, hogy az érintettek részt vettek a vizsgált cselekményben, kérjük, hogy a következő személyek tegyenek nyilatkozatot.”

A vádak alapját két segélyhívás képezi, amelyeket a recepciós tett az eset reggelén. Az első hívásban arról számolt be, hogy egy vendég „túl sok drogot és alkoholt fogyasztott”, és „szétverte az egész szobát”. A második hívásban már arról beszélt, hogy „egy vendég élete veszélyben lehet”, és sürgette a rendőrség kiérkezését. A recepciós a dokumentumok szerint még mindig ebben a hotelben dolgozik.

A nyomozás során kiderült, hogy Liam Payne halála előtt órákon át intenzíven fogyasztott alkoholt, már reggel whiskyt ivott. A hatóságok szerint Payne kokainozott is, és két prostituált szolgáltatásait vette igénybe a tragikus esemény előtti órákban. A szálloda biztonsági kamerái rögzítették, amint a személyzet erőszakkal visszakíséri őt a szobájába, csupán percekkel azelőtt, hogy kiesett volna az erkélyről.

A tragédia kapcsán nemcsak a szállodai dolgozók kerültek célkeresztbe: Liam egyik barátját azzal vádolják, hogy magára hagyta őt a kritikus pillanatokban, valamint egy feltételezett drogkereskedő ellen is folyik a nyomozás.