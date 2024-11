Liam Payne volt menyasszonya, Maya Henry megtörte a csendet

Liam Payne exe Maya Henry a sztár halála óta nem állt kamerák elé és nem is nyilatkozott volt vőlegényéről. A tragédia után a lapok arról írtak, hogy sokkos állapotban van, annak ellenére, hogy közte és Liam között nem volt jó viszony.

Maya Henry és Liam Payne többször szakítottak

Forrás: AFP

Maya Henry a háláról beszélt

Maya Henry hálaadás napján a közösségi médiában tette közzé üzenetét. „Boldog Hálaadást. Hálás vagyok a családomért, a barátaimért és Istenért” - írta, Liam Payne elvesztéséről nem tesz említést

Liam Payne halála után rengetegen támadták

Maya Henry és Liam Payne 2020 augusztusában eljegyezték el egymást, kapcsolatuk viharos volt, 2022 májusában pedig végleg szakítottak. Alig két nappal Liam Payne halála előtt Maya megbízta jogi csapatát, hogy küldjön egy levelet a popsztárnak, amelyben azzal vádolta meg, hogy többször is kapcsolatba lépett vele és szeretteivel az akarata ellenére és zaklatta őket. A tragédia után Payne rajongói Mayát is felelőssé tették az énekes mentális megborulássa miatt, és az Instagramján támadták.

Maya saját életéből merített a könyvéhez

A modellnek 2024 májusában Looking Forward címmel jelent meg regénye. Bár Maya nem állította, hogy a történetszál a Liammal való kapcsolatának történéseit idézi fel, azt mondta, hogy a könyvhöz a sajt életéből merített ihletet, és a kapcsolatuk és egy abortusz is szerepel benne. „Amin a való életben keresztülmentem, nagyon hasonlít ahhoz, amin Mallory a könyvben keresztülment. Határozottan voltak komplikációim, és valóban egyedül kellett kórházba mennem” - nyilatkozta modell a People-nek, és azt is hozzátette: „Ha rajtam múlt volna, nem teszem meg. De ha másképp döntöttem volna, akkor elvesztettem volna azt az embert, akit szerettem. Voltak nehéz beszélgetéseink erről. De most visszatekintve, a dolgok okkal történnek” - nyilatkozta.