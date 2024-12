Kate Cassidy szívszorító videót posztolt Liam Payne-ről

Kate Cassidy, a 25 éves influencer december 8-án osztotta meg első TikTok-videóját Liam Payne halála óta.

Kate Cassidy és Liam Payne

Forrás: https://www.instagram.com/kateecass/

A felvételen látható, ahogy Cassidy és Payne otthon táncolnak, Disneylandben pózolnak, szánkóznak, pizzát esznek, és együtt nevetnek. A videó egy romantikus csókkal zárul. Cassidy a poszt alá ennyit írt: „Szeretlek.”

Liam Payne halála

Liam Payne 2023. október 16-án hunyt el tragikus körülmények között, miután Buenos Airesben egy szálloda harmadik emeleti erkélyéről lezuhant. A hatóságok szerint a szervezetében kábítószer, alkohol, kokain és antidepresszáns volt.

Cassidy korábban Instagramon is megemlékezett Payne-ről, ahol fájdalmáról és veszteségéről írt. „Teljesen tanácstalan voltam. Az elmúlt napokban semmit sem éreztem igazinak” – írta a haláleset után két nappal. „Liam, angyalom. Te vagy mindenem. Feltétel nélkül szerettelek. Életem végéig szeretni foglak.”

Payne temetése november 20-án zajlott Angliában, ahol családja, barátai, valamint a One Direction korábbi tagjai – Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan – is jelen voltak. Az eseményen megjelent Payne volt partnere, Cheryl Cole is, közös fiuk, Bear édesanyja is. A gyászszertartáson Simon Cowell, a banda karrierjét elindító mentor, valamint James Corden televíziós személyiség is részt vett.

Az argentin hatóságok múlt hónapban bejelentették, hogy három embert letartóztattak és vádat emeltek Payne halálával kapcsolatban.