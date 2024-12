A hasnyálmirigyrákkal folytatott küzdelem után elhunyt a legendás sorozatsztár

A 77 éves Mark Withers november 22-én hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott a hasnyálmirigyrákkal szemben. Halálhírét lánya, Jessie Withers erősítette meg, aki megható nyilatkozatában így fogalmazott: „Apám ugyanazzal az erővel és méltósággal nézett szembe a betegséggel, mint amit a művészetében is képviselt. Öröksége a melegség, a humor és a szenvedély, amely minden szerepében ott volt.”

Mark Withers 77 évesen távozott az élők sorából

Forrás: Getty Images/Mark Withers

Mark Withers sportlónak készült, végül sorozatsztár lett

Mark Withers pályája kezdetén sportkarrierről álmodott; kiemelkedő tehetségének köszönhetően futballösztöndíjat kapott a Penn State Egyetemen. Ám a sors más utat szánt neki: a sportpályáról a reflektorfénybe vezetett az útja.

Kezdetben reklámfilmekben láthattuk, ahol olyan neves márkákat képviselt, mint az American Airlines, a McDonald's vagy a Folger’s Coffee. Ezek a szerepek nemcsak karizmatikus személyiségét, hanem páratlan színészi adottságait is megmutatták.

A televízióban és a filmekben elért sikerei később megalapozták helyét Hollywoodban. Olyan ikonikus sorozatokban játszott, mint a Stranger Things, ahol a nézők egy új generációja ismerhette meg, illetve a klasszikusok, például a Dinasztia, a Wonder Woman, a Trapper John, M.D. és a Dallas. Filmes munkássága során olyan produkciókban tündökölt, mint a Basic Training, The Ultimate Life, és a Turn Around Jake.

Mark Withers nemcsak színészként, hanem családapaként és férjként is kiemelkedő volt. Felesége, Haiyan Liu Withers, és lánya, Jessie Withers, akik mostantól nélküle folytatják életüket, arra kérnek mindenkit, hogy emlékét úgy őrizzék meg, ahogy ő élt: melegséggel és nagylelkűséggel. A család egyúttal azt is kérte, hogy a megemlékezésül szánt adományokat a St. Jude Gyermekkórház számára ajánlják fel, amely egy jobb jövőért dolgozik a gyermekek érdekében.