Kitálalt Martha Stewart börtönbéli barátnője: „Megbántott és elárult"

Martha Stewart élete 2004-ben gyökeresen megváltozott, ekkor ugyanis a fényűző birtokát egy szűkös börtöncellára cserélte ahol a luxus helyett emeletes ágy és meglehetősen minimalista tér várta. „Borzasztó volt. Ez egy nagyon, nagyon szörnyű hely” - emlékezett vissza később Martha Stewart, aki a börtön falain belül ha másra nem, barátra talált. Lisa Guarino volt az, akivel állítólag szorosabb kapcsolatot alakított ki, ám a barátságuk nem maradt meg, ami miatt a nő úgy érzi, hogy Martha elárulta.

Martha Stewart börtönbéli baártnője szerint a nő elárulta őt

Martha Stewart a szabadulása után nem foglalkozott bötönbéli barátnőjével

Lisa Guarino, akit egykor "Boston kokainkirálynőjeként" is emlegettek, a börtön falain belül Martha Stewart mentorává vált a saját bevallása szerint, Közös vacsorák, késő esti beszélgetések és a börtön mindennapi kihívásai hozták közelebb őket egymáshoz. Megtanította, hogyan készíthet a kantinból származó alapanyagokból finomságokat: „Martha el volt ájulva, mit ki nem lehet kihozni egy mikróból.” Egy este Guarino szembeszállt egy veszélyes rabtársukkal, aki megfenyegette Stewartot. „Martha halálra volt rémülve. Ha nem lépek közbe, komoly baja eshetett volna, vagy még rosszabb.”

A sztárszakács megkönnyebbülve hívta őt a „a valaha volt legjobb barátjának.” Guarino úgy hitte, ez az érzelmi kötelék kitart majd a börtönön kívül is, de tévednie kellett.Amikor Guarino évekkel később találkozott volna Stewarttal egy rendezvényen, a híresség teljesen ignorálta. „Az oldalsó kijáraton távozott, mintha nem is ismert volna. Megbántott és elárult.” Állítólag Martha Stewart azt is megígérte a nő családjának, hogy ő fog gondoskodni Lisa Guarinóról, de természetesen a nő végül nem kapott semmit. Bár Stewart nyíltan beszélt a börtönélmények borzalmairól, Guarino történetét soha nem kommentálta, azt sem erősítette meg, hogy ismerték egymást.