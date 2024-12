„Bármelyik nap meghalhatok" - a 98 éves Dick Van Dyke szívszorítóan őszinte vallomása

A Mary Poppins és az Éjszaka a múzeumban-filmek sztárja, aki ezeken kívül rengeteg legendás alkotásban dolgozott, hamarosan 99 éves lesz. Dick Van Dyke megható videóban árulta el, hogy tudja, közel van a vég, de nem fél tőle.

Dick Van Dyke nem fél a közelgő végtől

Forrás: Getty Images

„Tisztában vagyok vele, hogy bármelyik nap meghalhatok. De nem tudom miért, ez nem aggaszt engem. Nem félek tőle. Az az érzésem, hogy minden rendben lesz" - mondta Dick Van Dyke egy megható videóban, amely a Coldplay All My Love című új dalához készült. A felvételen a színész feleleveníti néhány ikonikusabb pillanatát, például a Mary Poppinsból ismert Pingvin-táncot. Feleségével együtt táncolt, egy ponton pedig az összes gyereke és unokája csatlakozik hozzá a parketten.

A színésztől azt is megkérdezték, hogy szerinte mi a szerelem: „Fiam, ezt a kérdést már évszázadok óta próbálják megválaszolni. Nem tudom" - ismeri el mosolyogva. „Az biztos, hogy egy olyan érzés, hogy a másik ember jólétével és életével ugyanúgy törődsz, mint magaddal." Dick Van Dyke azt is elmondta, rendkívül szerencsésnek érzi magát azért, hogy egész életében azzal foglalkozhatott és azért kapott fizetést, amit amúgy is csinált volna.

Íme, a videó: