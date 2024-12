Harry herceg végre megszólalt a válásával kapcsolatban: „Ez határozottan nem jó dolog"

Harry herceg, a brit királyi család egyik legismertebb tagja, a The New York Times 2024 DealBook Summit rendezvényén adott interjút Andrew Ross Sorkinnak, a lap rovatvezetőjének. A beszélgetés témája a mainstream média, a félretájékoztatás és a digitális biztonság volt, azonban a herceget a magánéletéről is kérdezték: Sorkin rávilágított, hogy Harry és felesége, Meghan Markle különálló szakmai tevékenységei gyakran adnak okot a találgatásokra.

Harry herceg: „Már legalább tízszer elváltunk"

Forrás: AFP

„Amint megjelenik egy cikk, hogy ő Kaliforniában van, te New Yorkban, azt kérdezik, hogy 'Hát, mi van ezzel a kettővel?'. Jó dolog számodra, hogy ekkora az érdeklődés irántad?” – kérdezte Sorkin. Harry herceg azonban egyértelműen elutasította, hogy a folyamatos figyelem pozitív lenne: „Nem, ez határozottan nem jó dolog. Nyilvánvalóan tízszer, tizenkétszer vettünk vagy költöztünk házat. Úgy tűnik, hogy talán 10-12-szer el is váltunk” – válaszolta, mire a közönség felnevetett.

Harry hozzátette: „Nehéz lépést tartani ezzel, de éppen ezért az ember egyszerűen csak figyelmen kívül hagyja. Akiket a legjobban sajnálok, azok a trollok. A reményeik csak épülnek és épülnek, aztán nem történik meg. Szóval sajnálom őket. Őszintén sajnálom őket.”

A pletykákkal ellentétben Harry herceg imádja Amerikát

Harry és Meghan Kaliforniában nevelik két gyermeküket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt. Harry elmondta, mennyire élvezi az Egyesült Államokban töltött időt: „Nagyon élvezem, hogy itt élek és itt nevelem a gyerekeimet. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket itt tudok csinálni a gyerekeimmel, amelyeket kétségtelenül nem tudnék Angliában.”

A sajtóval való viszonyáról is őszintén beszélt: „Gyerekkorom óta vannak tapasztalataim. Láttam olyan történeteket leírva magamról, amelyek nem éppen a valóságon alapulnak. Láttam történeteket a családom tagjairól, barátaimról, idegenekről. És azt hiszem, amikor ebben a környezetben nősz fel, azon kapod magad, hogy megkérdőjelezed az információk hitelességét.”