Friss hírek Ónódi Henriettáról! Képpel üzent az érte aggódóknak

Friss családi fotón Ónodi Henrietta és a gyermekei, Bella, Sebastian és Christian. A karácsonyi hangulatú kép a napokban készült a súlyos szívinfarktusai után lábadozó olimpiai bajnokról és gyerekeiről.

Ónodi Henrietta kezelésére a testvére kér támogatást

Forrás: Getty Images/David Madison

Ónodi Henrietta nővére hónapok óta küzd testvére gyógyulásáért

Ónodi-Klausler Barbara, Henrietta nővére hónapok óta küzd azért, hogy az Egyesült Államokban élő húga súlyos szívinfarktusai okozta egészségkárosodását követően a lehető legszakszerűbb rehabilitációs ellátást kaphassa, és hogy ennek anyagi feltételeit megteremtse.

Az olimpia arany- és ezüstérmes sportoló tavasszal három szívleállást okozó súlyos szívinfarktuson esett át, amelyek az oxigénhiányos állapot miatt idegrendszeri szövődményeket okoztak, ezért szinte mindent újra kell tanulnia. Ehhez nagyon bonyolult és szakszerű rehabilitációs munkára van szükség, ami az amerikai biztosítási rendszer feltételei között komoly anyagi terhet jelent a családnak.

„Az Amerikában indított »Gofundme« gyűjtésen túl, itt Magyarországon is létrehoztuk a »Henrietta gyógyulásáért« alapítványt, amely ma már működő és bejegyzett civil szervezet, és nagyon hálásak vagyunk a Magyar Sportújságírók Szövetségének, amiért az M4 Sport az Év Sportolója Gála szervezésén keresztül is felvállalták a gyűjtést Heninek – mondta a Nemzeti Sportnak Ónodi-Klausler Barbara, aki eljuttatta a szerkesztőségbe a legfrissebb fotót a húgáról, egyben tolmácsolva Henrietta gyermekeinek gondolatait is. – Bella, Sebastian és Christian a lelkemre kötötte, hogy mondjam meg: áldott és békés ünnepeket kívánnak egész Magyarországnak, és hálásan köszönnek mindent a magyar embereknek és mindazoknak, akik ilyen sokat tesznek az anyukájukért.”

Ónodi Henrietta nővére azt is elmondta, hogy ígéretes javulást tapasztaltak testvére állapotában, és nagyon reméli, hogy az a mosolygós kép, amelyet a Nemzeti Sport oldalán tudtok megtekinteni, reményt ad mindenkinek, aki hisz Henrietta felépülésében. „Az a szeretet, amit ma tapasztalunk Heni körül annak köszönhető, ahogy tornászként és emberként emlékeznek rá. Ezt a szeretetet ő alapozta meg, és hálásak vagyunk, amiért most van mire támaszkodnunk.”