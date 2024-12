Két év után pont kerül Paula Abdul botrányos ügyére: „Kemény küzdelem volt"

A megegyezés tényéről a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságot értesítették, de annak részleteit nem hozták nyilvánosságra. Paula Abdul nyilatkozatában így fogalmazott: „Hálás vagyok, hogy ez a fejezet lezárult. Ez egy hosszú, kemény személyes küzdelem volt.” Az énekesnő hozzátette, hogy szeretne más nőket is inspirálni, hogy méltósággal és tisztelettel küzdjenek meg hasonló helyzetekkel.

Paula Abdul megegyezett Nigel Lythgoe-vel

Forrás: AFP

Nigel Lythgoe szintén megkönnyebbülésének adott hangot, és kijelentette: „Örülök, hogy magam mögött hagyhatom ezt az ügyet. Ismerem az igazságot, és ez nagy megnyugvást jelent számomra.” A producer végig tagadta a vádakat, azt mondta, Abdul rágalmazza. A megegyezés mellé bírói jóváhagyás is szükséges, hogy az ügy végleg lezáruljon.

Paula Abdul azt állítja, a producer szexuálisan bántalmazta

Paula Abdul 2022 decemberében nyújtotta be keresetét, amelyben két esetet is megemlített. Az egyik szerint Lythgoe 2002-ben, az American Idol forgatása idején a szállodájuk liftjében fogdosta őt, a másik alkalommal pedig a producer 2012-ben, a So You Think You Can Dance egyik zsűritagjaként, otthonában tartott vacsora közben próbált közeledni Abdulhoz.

Lythgoe 2023 januárjában lemondott a So You Think You Can Dance zsűritagságáról, hogy tisztázza a nevét és helyreállítsa hírnevét. Az Egyesült Királyságból származó producer korábban az American Idol elindításában is kulcsszerepet játszott, de az ITV Popstars című műsorának zsűritagjaként vált ismertté.