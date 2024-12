Taylor Swift 35 éves lett, de brutális bulijával nem csak ezt ünnepelte

Úgy tűnik Taylor Swifté a világ. Az ujjvérzésig gitározó kislány 35 éves korára az egyik legsikeresebb poptermék lett, nem csak dollármilliókat termel, hanem kisgömböcként kebelezi be a rajongókat, akik minden egyes dalán áhítattal csüngenek. A Taylor Swift- sztori igazi lenyomata az amerikai álomnak: ha valamit nagyon szeretnél, akkor sikerülni fog.

Taylor Swift 35 éves lett. Forrás: https://www.instagram.com/taylorswift/

Taylor Swift 1989-ben született Pennsylvaniában, és már tinédzserként felfigyeltek rendkívüli tehetségére. Első, 2006-ban megjelent „Taylor Swift” című albuma azonnal felhelyezte a térképre a fiatal énekesnőt. A Tim McGraw és a Teardrops on My Guitar című slágereivel a country műfajban robbant be, de már ekkor megmutatta, hogy dalszerzőként képes személyes, érzelmes, mégis univerzálisan befogadható történeteket mesélni.

2014-ben Swift kiadta az 1989 című albumát, amely a popzene világába való áttérését jelképezte. Az olyan slágerekkel, mint a Shake It Off, Blank Space és Style, hatalmas közönségsikert aratott, és több Grammy-díjat is elnyert, köztük az év albumának járó elismerést.

Taylor Swift karrierje során nemcsak a zenei toplistákon kellett helytállnia, hanem a nyilvánosság előtt zajló konfliktusokkal is szembe kellett néznie. 2019-ben például a kiadójával való nézeteltérés került reflektorfénybe, amikor elvesztette korábbi albumainak mesterfelvételei feletti jogot. Válaszul Swift újra felvette korábbi lemezeit, a Taylor’s Version kiadások pedig nemcsak kereskedelmi sikereket hoztak, hanem példaértékűek lettek az alkotói jogok védelmében is.

Taylor Swift hírnevét nemcsak zenéjének, hanem közvetlen személyiségének és az őt körülvevő Swiftie rajongótábornak is köszönheti, legutóbb akkor került kellemetlen helyzetbe, amikor terrorfenyegetés miatt le kellett mondania bécsi fellépését.

Így ünnepel egy popkirálylány

Taylor Swift születésnapi buliját a nagy sikerű Eras turné tematikája köré szervezte. A vendégek csillogó ruhákat, boákat, feltűnő kiegészítőket viseltek, míg Taylor Swift egy fekete szettben bulizott. Természetesen barátja, Travis Kelce is vele ünnepelt, barátaik pedig néhány bulifotóval lepték meg a rajongókat. Az NFL néhány napja romantikus videót posztolt a párról, az énekesnő születésnapja alkalmából.