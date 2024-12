Véget ért az Eras Tour, amellyel Taylor Swift történelmet írt

Taylor Swift vasárnap este lezárta az Eras turnét, amely az énekesnő 18 éves karrierjének eddigi legnagyobb szabású és legambiciózusabb projektje volt. A 44 dalból álló, háromórás koncertsorozat alatt Swift minden albumát bemutatta, időutazásra invitálva ezzel a rajongóit. A turné 2023 márciusában indult Arizonában, és azóta rekordokat döntött mind jegyértékesítési, mind gazdasági szempontból.

Véget ért az Eras Tour - Taylor Swift Vancouverben lépett fel utoljára

Forrás: https://www.instagram.com/taylorswift/

„Nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen valaha, amikor ennyien vagyunk egy helyen, és egyszerre énekeljük ugyanazokat a dalokat, és ezzel kapcsolódunk egymáshoz” – mondta Swift a zárókoncerten.

A turné során Taylor Swift három új albumot is kiadott, köztük a The Tortured Poets Department címűt, amelyet a Wembley Stadionban tartott koncertjén mutatott be először. Az Eras Tour nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is jelentős hatással volt: fellendülést hozott azoknak a városoknak, amerre megfordult.

Taylor Swift és az Eras Tour rekordokat döntött

A turné várhatóan meghaladja a 2 milliárd dolláros bevételt, amivel minden idők legnagyobb bevételű koncertsorozatává válhat. Ezzel Swift túlszárnyalhatja Elton John Farewell Yellow Brick Road turnéjának rekordját, amely több mint 900 millió dollárt termelt. A turné népszerűségét jól mutatja, hogy jegyértékesítés közben a Ticketmaster rendszere összeomlott, ami kongresszusi meghallgatást is eredményezett az Egyesült Államokban.

Swift szentimentális szavakkal búcsúzott rajongóitól Vancouverben: „Ez a turné a legszórakoztatóbb, legörömtelibb, legizgalmasabb, legintenzívebb, leghatalmasabb, legcsodálatosabb dolog volt, amit valaha csináltam.”

Az Eras Tour öröksége túlmutat a zenei iparon: egy olyan időszakot jelöl, amely az összetartozás, a közösségi élmény és a zene univerzális erejének ünneplése volt. Taylor Swift nemcsak a zenei színteret formálta át, hanem új szintre emelte a koncertélmény fogalmát is.