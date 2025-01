Édes magnóliák: A 4. évad trailere csalódást okozott a rajongók körében

A Netflix népszerű feel-good sorozata, az Édes Magnóliák február 6-án tér vissza a képernyőkre a negyedik évadával. A tíz epizódból álló széria a jól ismert barátnőtrió, Maddie, Helen és Dana Sue életét követi nyomon Serenity városában. Az új trailer számos izgalmat ígér, nagyobb drámák is lesznek, de a rajongók elégedetlenkednek.

Jön az Édes Magnóliák negyedi évada, de a rajongók az előzetes alapján nem elégedettek

Forrás: Netflix

A sorozat eddigi szokásaitól eltérően az évad most először az őszi és téli hónapok eseményeit mutatja be, köztük egy hálaadási, egy halloweeni és egy szilveszteri epizóddal. A karakterek életében azonban a boldog pillanatok mellett tragédiák is várhatók. A trailerben egy temetést is láthatunk, ami komoly veszteségre enged következtetni. Maddie és Cal kapcsolatának alakulása, valamint Helen és Eric újraközeledése is hangsúlyos szerepet kap a történetben. A rajongók egy része ugyanakkor nem elégedett a bemutatóval. „Csak ennyit kapunk?” – írta felháborodottan egy kommentelő, arra utalva, hogy a trailerben a gyerekek történetszálai háttérbe szorulnak. Különösen Tyler és Annie karakterének sorsa körül érezhető a feszültség, hiszen mindössze egy rövid jelenet utal a kapcsolatuk alakulására.

Az Édes Magnóliák a Netflix egyik legsikeresebb sorozata

Az Édes Magnóliák eddig minden évadával felkerült a Netflix top 10-es listájára, így nem volt kérdés, hogy folytatódik a sorozat. Azonban a hollywoodi színészek sztrájkja miatt a 4. évad forgatása jelentős késéssel indul, ami hosszabb szünetet eredményezett az évadok között. A rajongók számára ez különösen fájó lehet, hiszen korábban maximum egy év telt el az új évadok bemutatása között.

JoAnna Garcia Swisher, Maddie megformálója korábban úgy nyilatkozott, hogy az új epizódok „sokkal mélyebbek” lesznek, mint az előzőek, de továbbra is megőrzik Serenity barátságos és otthonos hangulatát. Az új évadban ismét tíz, egyenként körülbelül 50 perces epizódot láthatunk.