Golden Globe 2025: íme, a nyertesek teljesen listája

A Golden Globe-díjátadó az Egyesült Államokban a CBS csatornán és a Paramount+ streaming platformon keresztül volt követhető. Kiemelkedett az alkotások közül az Emilia Pérez, tíz jelölést kapott. Bár csak négyet váltott díjra, így is meghatározó szereplője lett az eseménynek. Óriási sikereket ért el a magyar építész történetét feldolgozó A brutalista című dráma is: a főszereplő, Adrien Brody megkapta a legjobb színésznek járó díjat, a film kapta a legjobb filmdrámának járó szobrocskát és a rendezőjét is jutalmazták. Az est legfőbb nyertese azonban kétségkívül Demi Morre, akit 45 éves pályafutása során most először jutalmaztak A szer című filmben nyújtott alakításáért.

Golden Globe 2025: Demi Moore is díjat kapott A szerben nyújtott alakításáért

Forrás: AFP

Golden Globe 2025: íme a díjazottak teljes listája:

Legjobb film – Dráma:

A brutalista

Dűne – Második rész

Konklávé

Nickel Boys

Sehol se otthon

Szeptember 5.

Legjobb film – Vígjáték vagy musical:

Emilia Pérez

A szer

Wicked

Rokonszenvedés

Challengers

Anora

Legjobb színész – Dráma:

Timothée Chalamet (Sehol se otthon)

Adrien Brody (A brutalista)

Daniel Craig (Queer)

Ralph Fiennes (Konklávé)

Colman Domingo (Sing Sing)

Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb színésznő – Dráma:

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (A szomszéd szoba)

Kate Winslet (Lee)

Angelina Jolie (Maria)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Legjobb színész – Vígjáték vagy musical:

Jesse Eisenberg (Rokonszenvedés)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Glen Powell (A bérgyilkos, aki nem is volt)

Jesse Plemons (A kegyelem fáját)

Hugh Grant (Eretnek)

Sebastian Stan (A Different Man)

Legjobb színésznő – Vígjáték vagy musical:

Demi Moore (A szer)

Mikey Madison (Anora)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Zendaya (Challengers)

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Legjobb rendező:

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (A brutalista)

Edward Berger (Konklávé)

Coralie Fargeat (A szer)

Payal Kapadia (Minden, ami fénynek tűnik)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Guy Pearce (A brutalista)

Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori)

Yura Borisov (Anora)

Edward Norton (Sehol se otthon)

Denzel Washington (Gladiátor II)